В Павлово-Посадском округе откроется выставка живописи и графики Ольги Лапшиной
Выставка живописи и графики Ольги Лапшиной откроется в Павлово-Посадском
Фото: [Выставочный зал «Дом Широкова»]
В среду, 28 января, в выставочном зале «Дом Широкова», Павлово-Посадском округе, откроется выставка живописи и графики Ольги Лапшиной «Россия — Родина моя», на которой представят работы члена Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО Ольги Игоревны Лапшиной. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
В экспозицию вошли 24 работы: классическая гравюра, натурные этюды, картины. Выставка продлится до 12 марта.
Кроме того, художница занимается моделированием одежды, добавили в ведомстве.
«Вдохновение для создания новых коллекций ей дали идеи павловопосадских платков, одного из символов русской народной культуры. В экспозиции посетители также смогут увидеть эту коллекцию одежды», — говорится в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.
* Возрастное ограничение 6+