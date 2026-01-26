В Павлово-Посадском округе откроется выставка живописи и графики Ольги Лапшиной

В среду, 28 января, в выставочном зале «Дом Широкова», Павлово-Посадском округе, откроется выставка живописи и графики Ольги Лапшиной «Россия — Родина моя», на которой представят работы члена Союза художников России и Международной ассоциации изобразительных искусств — АИАП ЮНЕСКО Ольги Игоревны Лапшиной. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.