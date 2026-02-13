В Павлово-Посадском округе открылась новая выставка «Утюги на все лады»

В выставочном зале «Дома Широкова» Павлово-Посадского округа открылась новая выставка «Утюги на все лады» из коллекции Леонида Пахомова, в экспозицию вошли 47 утюгов XVIII–XX веков. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Посетители увидят старинные чугунные печные, угольные, цельнолитые, ранние электрические и более поздние модели утюгов, а также изделия, созданные на российских и европейских заводах, редкие утюги из Северной Африки, в том числе из Туниса. Выставку можно будет посетить до 4 октября, другие подробности размещены на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

*Возрастное ограничение 0+