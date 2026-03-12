В Павлово-Посадском округе пройдет фотовыставка «За городской чертой»

В пятницу, 13 марта, в выставочном зале «Дом Широкова» Павлово-Посадского округа откроется фотовыставка «За городской чертой», которая познакомит посетителей с разнообразием природного мира муниципалитета. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Гости смогут увидеть работы фотографа Александр Бакланов, которые были сделаны во время прогулок по павловопосадскому лесу. Фотографии сделаны в жанре анималистики, для получения кадров мастерам приходится выжидать часами, а иногда и днями. Выставка продолжит свою работу до 3 мая, узнать другие подробности можно на сайте.

