В Павлово-Посадском округе пройдет видеолекция о художнике Владимире Фаворском

В среду, 11 марта, в выставочном зале «Дом Широкова» Павлово-Посадского округа состоится видеолекция, посвященная 140-летию со дня рождения советского и российского художника, графика и педагога Владимира Фаворского, она пройдет в рамках проекта «Успех в единстве поколений». Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

В ведомстве уточнили, что Фаворский возродил классическую черноштриховую гравюру на дереве, а также создал отечественную школу книжной иллюстрации. Он занимался созданием изображений методом ксилографии — гравирования на деревянной основе, эскизов костюмов и декораций к спектаклям «Двенадцатая ночь» У. Шекспира, «Мольба о жизни» Ж. Деваля и других спектаклей. В рамках мероприятия посетители познакомятся с его творчеством, педагогической деятельностью и учениками, и не только.

