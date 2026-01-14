В Павлово-Посадском округе строители завершат демонтажные работы в рамках капремонта школы

В деревне Кузнецы Павлово-Посадского округа продолжается капитальный ремонт средней школы № 11, подрядчик завершает демонтажные работы. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств областного бюджета, их завершат к 1 сентября 2026 года.

Площадь здания составляет более 3,8 тыс. кв. м. В нем проведут кровельные, фасадные и внутренние отделочные работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, водоснабжения и не только.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по модернизации колледжей и мастерских.