В Павлово-Посадском задержали женщину-водителя, в автомобиле которой нашли наркотики

Сотрудники ДПС «Южный» Госавтоинспекции ГУ МВД России по Московской области остановили автомобиль, которым управляла 39-летняя жительница Ростовской области, на 77 км трассы М-12 для проверки документов. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова уточнил, что в ходе разговора она сильно нервничала, поэтому полицейские решили провести досмотр транспортного средства. В результате в багажнике машины они обнаружили 10 полимерных пакетов с наркотиками.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ, ей грозит заключение под стражу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (- 0,8%).