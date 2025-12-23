В Павлово‑Посадском округе появился новый цех металлообработки

Электрогорский металлический завод построил новый цех металлообработки в Павлово‑Посадском округе, объекту выдали заключение о соответствии — его вскоре введут в эксплуатацию. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

В проект вложили 300 млн рублей, это позволит создать 40 новых рабочих мест и нарастить выпуск локальной промышленной продукции. Здесь будут выпускать более 50 тонн продукции в год. Площадь здания составила более 5 тыс. кв. м, там установили 45 единиц высокотехнологичного оборудования. Среди выпускаемой продукции — комплектующие для сборочных производств, детали со сложными фасонными поверхностями и не только. Их применяют в углеобогатительной и горнодобывающей промышленности, химической индустрии и золотодобыче.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о лидерских показателях Подмосковья по экономическому росту и инвестициям.