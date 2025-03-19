В Павловском Посаде арестовали местного жителя, который зарезал свою жену

В Павловском Посаде заключили под стражу местного жителя, который зарезал свою супругу. Преступление было совершено в Электрогорске 16 марта, сообщили в Прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жене удары ножом в область плеча и груди. В результате женщина скончалась на месте.

Отмечается, что убийство было совершено на глазах дочери супругов 2009 года рождения. Поводом стала ссора, которая произошла между мужем и женой ранее.

На мужчину завели уголовное дело. Свою вину он признал полностью. Злоумышленника арестовали до 16 мая.

Прокуратура взяла на контроль дальнейшее жизнеустройство четверых несовершеннолетних детей обвиняемого и жертвы.

Ранее сообщалось, что в Балашихе был задержан мужчина, который в пьяной ссоре зарезал своего племянника.