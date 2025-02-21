В Павловском Посаде на месте снесенного недостроенного ТЦ обустроят пешеходную зону и парковку

В Павловском Посаде на улице 1-я Пушкинская снесли недостроенное здание торгово-развлекательного комплекса, на этой территории вскоре обустроят пешеходную зону и автостоянку, сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области.

Работы прошли в рамках мероприятий по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий и по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«Строительство объекта началось в 2014 году. В районе железнодорожного вокзала, вблизи малоэтажной жилой застройки планировалось размещение торгово-развлекательного центра площадью порядка 8,8 тыс. кв. м. Однако позднее возведение объекта было приостановлено. Каркас сооружения долгое время простоял без изменений, портил облик территории, конструкции объекта начали разрушаться», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Жители через портал «Добродел» просили снести заброшенное здание, поэтому объект включили в перечень аварийных объектов с последующим демонтажем. Работы по демонтажу уже завершены, участок уже освободили от строительного мусора.

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» там проведут работы по благоустройству пешеходной зоны с организацией мест отдыха, детской и спортивной площадок, прогулочных дорожек и торговых павильонов. Кроме того, здесь появится большая плоскостная автостоянка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье важно не снижать темпы расселения аварийного жилья.