В Павловском Посаде открыли после реконструкции реабилитационный центр для детей
Фото: [Социальный центр "Павлово-Посадский"]
Детский реабилитационный центр открыли после реконструкции в Павловском Посаде. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
В рамках реконструкции в учреждении привели в порядок стены и полы, оборудовали освещение, отремонтировали пожарные лестницы, установили новое оборудование и мебель. В целом на ремонт было направлено более 9 млн рублей. Закупка оборудования и мебели обошлась более чем в 12 млн рублей.
В Центре обустроены просторные игровые комнаты, кабинеты логопедов, дефектологов и других профильных специалистов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе уделяют особое внимание развитию инклюзивности.