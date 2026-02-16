В Павловском Посаде открыли после реконструкции реабилитационный центр для детей

Детский реабилитационный центр открыли после реконструкции в Павловском Посаде. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.

В рамках реконструкции в учреждении привели в порядок стены и полы, оборудовали освещение, отремонтировали пожарные лестницы, установили новое оборудование и мебель. В целом на ремонт было направлено более 9 млн рублей. Закупка оборудования и мебели обошлась более чем в 12 млн рублей.

В Центре обустроены просторные игровые комнаты, кабинеты логопедов, дефектологов и других профильных специалистов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе уделяют особое внимание развитию инклюзивности.