В Павловском Посаде специалисты ликвидировали лесной пожар

Во вторник, 16 сентября, на территории лесного фонда Подмосковья с помощью системы видеомониторинга обнаружили один пожар, он произошел в Логиновском участковом лесничестве Ногинского филиала ГАУ МО «Мособллес». Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

В ведомстве уточнили, что очаг возгорания находился в 2 км от деревни Быково городского округа Павловский Посад. Пожар ликвидировали 12 человек личного состава лесопожарных формирований и пять единиц техники, причиной стало нарушение правил пожарной безопасности со стороны граждан. Подозреваемые в поджоге устанавливаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровая трансформация — это очень важная и дающая колоссальный эффект работа.