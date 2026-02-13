В Павловском Посаде студенты и ветераны СВО посетили с экскурсией высокотехнологичное производство
Фото: [пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.]
Студенты Павлово-Посадского техникума и участники СВО посетили с экскурсией высокотехнологичное производство в Павловском Посаде. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Экскурсию провели по предприятию АО «ЭЛЕМЕТ», которое занимается производством металлоконструкций, разработкой интеллектуальных систем управления, выпуском высокотехнологичной технической керамики.
Гостям представили все рабочие процессы на заводе. Студенты особенно заинтересовались участком «умной» автоматизации. Ветераны смогли узнать об открытых вакансиях.
