В Павловском Посаде уже на 70% построили комплекс по производству жидкого сырья для красок

В Павловском Посаде уже более чем на 70% построили новый комплекс по производству и хранению жидкого сырья для красок. О ходе возведения объекта рассказали в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области.

«Завершить строительство нового склада, который позволит увеличить долю присутствия производителя на рынке, планируют к концу 2026 года», — отметили в ведомстве.

Площадь комплекса составляет 12 тыс. кв. м. В нем будут хранить сырье для производства красок под брендом SYMPHONY (Симфония) производителя «Финкраска М».

Компания входит в число 24 подмосковных производителей краски. Ее продукция поставляется в более чем 550 организаций страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу завода «ЭнергоПром-Альянс» в Подольске.