В Павловском Посаде уже на 93% завершили капремонт детского сада при лицее № 2
Капремонт детсада при лицее № 2 в Павловском Посаде завершится в октябре
В Павловском Посаде близится к завершению капремонт детского сада при лицее № 2. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.
Садик расположен в Корнево-Юдинском переулке. Работы в нем ведутся по госпрограмме и выполнены уже более чем на 93%.
Строители завершают отделку, монтаж коммуникаций, установку дверей, обустройство входных групп, сборку мебели, благоустройство прилегающей территории.
В ходе ремонта в учреждении обновили фасад, заменили сети и сантехнику, обновили потолки и полы, окна и двери, модернизировали пищеблок, заменили мебель.
