В Павловском Посаде уже на 93% завершили капремонт детского сада при лицее № 2

В Павловском Посаде близится к завершению капремонт детского сада при лицее № 2. О ходе работ рассказали в Министерстве строительного комплекса Московской области.

Садик расположен в Корнево-Юдинском переулке. Работы в нем ведутся по госпрограмме и выполнены уже более чем на 93%.

Строители завершают отделку, монтаж коммуникаций, установку дверей, обустройство входных групп, сборку мебели, благоустройство прилегающей территории.

В ходе ремонта в учреждении обновили фасад, заменили сети и сантехнику, обновили потолки и полы, окна и двери, модернизировали пищеблок, заменили мебель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в рамках празднования Дня знаний учащимся младших классов областных школ раздали мороженое.