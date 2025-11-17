В Павловском Посаде вынесли приговор по делу о покушении на сбыт наркотиков

Павлово-Посадский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, его возбудили в отношении женщины по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, подсудимая на арендованном автомобиле перевозила 10 запаянных пакетов с запрещенными веществами, которые она ранее изъяла из тайника-закладки в лесном массиве рядом с Электрогорском, для последующего сбыта. В июне 2025 года сотрудники правоохранительных органов пресекли преступную деятельность и изъяли из незаконного оборота более 5 кг наркотиков.

Женщин признала вину и раскаялась в содеянном, ее приговорили к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье зафиксировали снижение числа преступлений.