В Солнечногорске задержали мужчину, оборудовавшего нарколабораторию в арендованном доме

В Солнечногорске задержали приезжего, который оборудовал в арендованном доме лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Так, житель Краснодарского края в возрасте 30 лет получил от неизвестных в мессенджере предложение заняться изготовлением наркотиков. Для этого он приехал в Подмосковье.

На средства кураторов мужчина снял частный дом в поселке Сенеж, получил все необходимое оборудование и начал производить запрещенные вещества. В ходе осмотра помещения были найдены канистры и емкости с химикатами объемом более 400 л, весы, средства индивидуальной защиты. Всего было изъято свыше 40 кг наркотиков.

Мужчина признался, что в дальнейшем планировалось сбывать наркотики через закладки в Подмосковье. На него завели уголовное дело. Сейчас злоумышленник под стражей.

