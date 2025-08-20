В Солнечногорске задержали мужчину, оборудовавшего нарколабораторию в арендованном доме
Фото: [ГУ МВД России по МО]
В Солнечногорске задержали приезжего, который оборудовал в арендованном доме лабораторию по производству наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Так, житель Краснодарского края в возрасте 30 лет получил от неизвестных в мессенджере предложение заняться изготовлением наркотиков. Для этого он приехал в Подмосковье.
На средства кураторов мужчина снял частный дом в поселке Сенеж, получил все необходимое оборудование и начал производить запрещенные вещества. В ходе осмотра помещения были найдены канистры и емкости с химикатами объемом более 400 л, весы, средства индивидуальной защиты. Всего было изъято свыше 40 кг наркотиков.
Мужчина признался, что в дальнейшем планировалось сбывать наркотики через закладки в Подмосковье. На него завели уголовное дело. Сейчас злоумышленник под стражей.
