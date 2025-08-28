В Павловском Посаде задержали местного жителя, который поджег гараж и две машины

В Павловском Посаде задержали местного жителя в возрасте 34 лет, который поджег гараж и два автомобиля. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Московской области.

По данным ведомства, житель, испытывая личную неприязнь к бывшему коллеге, организовал несколько поджогов. Сначала он ночью приехал к дому, где проживал отец приятеля, и поджег гараж с автомобилем. После этого он отправился в Электросталь и поджег машину жены потерпевшего.

На мужчину завели уголовное дело. Сейчас он под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

