В перинатальном центре Щелково успешно прооперировали младенца с удвоением пищевода

Специалисты Щелковского перинатального центра спасли младенца с удвоением пищевода. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Удвоение пищевода — это редкая врожденная патология, при которой в организме формируется дополнительная полость пищевода в виде кистозного образования. Причиной является нарушение развития пищеварительной трубки на ранних сроках беременности. Если патологию не устранить, у ребенка могут возникнуть проблемы с дыханием.

Врачи учреждения в ходе проведения УЗИ одной из пациенток, находившейся на 20-й неделе беременности, выявили у плода кистозное образование в области грудной клетки размером 4×2х2 см. Со временем оно увеличилось в размерах до 8×3х2 см. В результате образование заняло всю правую половину грудной клетки и сдавило легкое ребенка.

Специалисты провели консилиум и разработали индивидуальный план родов для пациентки. После этого была проведена операция. Врачи удалили образование и провели пластику пищевода. Операция длилась 2,5 часа и прошла успешно. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и развивается в соответствии с возрастом.

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