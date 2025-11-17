В перинатальном центре Видного выходили двойняшек, которые при рождении весили меньше килограмма. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

В учреждение доставили беременную 38-летнюю женщину, которой стало плохо на 27-й неделе. Пациентке потребовалась экстренная операция кесарева сечения.

В результате родились два мальчика, вес которых составлял 900 и 990 граммов. Дети провели в учреждении 75 дней, в том числе 53 дня — в реанимационном отделении и 22 дня — в отделении патологии новорожденных.

Спустя более чем два месяца двойняшек выписали. На момент выписки дети весили 2630 и 2505 граммов. Врачи продолжат наблюдать за их развитием до 3 лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об особенностях областных перинатальных центров.