В перинатальном центре Видного выходили двойняшек, которые при рождении весили меньше килограмма
Фото: [Видновский перинатальный центр]
В перинатальном центре Видного выходили двойняшек, которые при рождении весили меньше килограмма. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
В учреждение доставили беременную 38-летнюю женщину, которой стало плохо на 27-й неделе. Пациентке потребовалась экстренная операция кесарева сечения.
В результате родились два мальчика, вес которых составлял 900 и 990 граммов. Дети провели в учреждении 75 дней, в том числе 53 дня — в реанимационном отделении и 22 дня — в отделении патологии новорожденных.
Спустя более чем два месяца двойняшек выписали. На момент выписки дети весили 2630 и 2505 граммов. Врачи продолжат наблюдать за их развитием до 3 лет.
