В Подмосковье 2 тыс. многоквартирных домов перешли на электронное голосование собственников

В Подмосковье 2 тыс. многоквартирных домов были переведены на электронное голосование собственников. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве напомнили, что онлайн-собрания проводятся в системе ГИС ЖКХ. Также было отмечено, что в дальнейшем планируется перевести на электронный формат голосования еще 6 тыс. домов региона.

Недавно в указанной системе была создана отдельная вкладка с информацией о принципах и организации общих собраний собственников. Также доступна отдельная страница со сведениями об организации и проведении онлайн-собраний собственников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье проведут масштабную модернизацию систем ЖКХ.