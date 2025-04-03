В Подмосковье 35 округов подписали соглашения о взаимодействии с Ассоциацией ветеранов СВО региона

Более 30 округов подписали соглашения с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья

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Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]

В Подмосковье 35 округов подписали соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО региона. Торжественная церемония прошла в Красногорске. В ней приняли участие вице-губернатор Московской области Мария Нагорная и сопредседатель Ассоциации депутат Госдумы Сергей Колунов.

«Специальная военная операция продолжается. Ребята, наши бойцы, продолжают возвращаются. Мы должны сделать так, чтобы здесь, уже в мирной жизни, они жили комфортно», — отметила Нагорная.

Соглашения охватывают широкий спектр помощи ветеранам СВО и их семьям. Особое внимание уделено вопросам трудоустройства и психологической поддержки.

«Правительство области, муниципальные власти, депутаты, общественники — все сегодня включены в работу по поддержке наших защитников. Это наш приоритет», — подчеркнул Колунов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».

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