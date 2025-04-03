В Подмосковье 35 округов подписали соглашения о взаимодействии с Ассоциацией ветеранов СВО региона
Более 30 округов подписали соглашения с Ассоциацией ветеранов СВО Подмосковья
Фото: [пресс-служба губернатора и правительства Московской области]
В Подмосковье 35 округов подписали соглашения о сотрудничестве с Ассоциацией ветеранов СВО региона. Торжественная церемония прошла в Красногорске. В ней приняли участие вице-губернатор Московской области Мария Нагорная и сопредседатель Ассоциации депутат Госдумы Сергей Колунов.
«Специальная военная операция продолжается. Ребята, наши бойцы, продолжают возвращаются. Мы должны сделать так, чтобы здесь, уже в мирной жизни, они жили комфортно», — отметила Нагорная.
Соглашения охватывают широкий спектр помощи ветеранам СВО и их семьям. Особое внимание уделено вопросам трудоустройства и психологической поддержки.
«Правительство области, муниципальные власти, депутаты, общественники — все сегодня включены в работу по поддержке наших защитников. Это наш приоритет», — подчеркнул Колунов.
Ранее губернатор региона Андрей Воробьев встретился с членами Общественного совета программы «Герои Подмосковья».