В Подмосковье 429 медиков построили дома на участках, переданных по программе «Земля врачам»

В Подмосковье с 2011 года 429 медиков построили на дома на участках, полученных в рамках программы «Земля врачам», в том числе 19 — в 2026 году. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Всего с начала действия меры поддержки земельные участки в регионе получили 2623 врача. Из них 109 продолжают строительство домов, 18 — приступили к работам в этом году.

Больше всего домов врачи построили в Домодедово — 85. Также в лидерах — Коломна и Пушкино, где медики возвели 59 и 53 дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году жильем в области будут обеспечены почти 800 детей-сирот.