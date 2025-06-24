В Подмосковье 46 человек сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

В Министерстве образования Московской области рассказали об итогах ЕГЭ по информатике и английскому языку. Экзамены проходили в основной период.

ЕГЭ по информатике сдавали более 7,3 тыс. человек. Из них 46 ребят набрали максимальный балл. По словам главы Минобразования Подмосковья Ингрид Пильдес, число стобалльников по этому предмету в регионе значительно выросло.

ЕГЭ по английскому языку сдавали порядка 6,6 тыс. человек. Большинство сдали его успешно, а свыше 22% выпускников набрали от 80 до 99 баллов.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в области появился центр для углубленного изучения математики.