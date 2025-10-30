В Подмосковье аграрии собрали более 100 тыс. тонн овощей закрытого грунта
Фото: [Медиасток.рф]
В этом сезоне аграрии Подмосковья уже собрали более 106 тыс. тонн овощей закрытого грунта, в том числе более 74 тыс. тонн огурцов, 29 тыс. тонн томатов и около 1,9 тыс. тонн других культур. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Тепличные комплексы региона являются одними из ключевых предприятий России, Подмосковье занимает второе место в стране по выращиванию овощей закрытого грунта. На территории области функционирует 12 крупных тепличных проектов, которые представляют собой автоматизированные современные производства.
Среди ведущих предприятий региона в ведомстве выделили ООО «ТК Подмосковье» из Воскресенска, ООО «Луховицкие овощи» и ООО «Агрокультура Групп» из Каширы.
