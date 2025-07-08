В Подмосковье аграриям передали 22 участка в аренду без торгов под развитие сельского хозяйства

В Подмосковье с начала текущего года фермеры получили 22 участка земли в аренду без торгов под развитие сельского хозяйства. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

Общая площадь выделенной земли составила почти 690 га. Участки получили 15 крестьянских фермерских хозяйств и одна сельскохозяйственная организация в 12 округах, в том числе в Чехове, Серпухове и Подольске.

Так, крестьянские фермерские хозяйства получили более 653 га земли, а сельскохозяйственная организация — почти 35 га.

В числе получателей земли — ферма из Серпухова, которая намерена расширить производство зерна и масличных культур. На новом участке планируется посеять пшеницу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подписал соглашение о создании комплекса по переработке масленичных культур в Кашире.