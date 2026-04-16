В Подмосковье актуализировали режим охраны заказника «Черустинский лес»

В Подмосковье актуализировали режим охраны государственного природного заказника областного значения «Черустинский лес», расположенного в Шатуре. Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Так, в регионе было принято постановление о реорганизации объекта с целью актуализации режима особой охраны. Как показали исследования, природные комплексы заказника в хорошем состоянии. Установленный почти 40 лет назад режим охраны в целом соответствует настоящему времени, но не охватывает весь спектр негативных антропогенных воздействий. Постановление не предусматривает строительства зданий или автодорог. Актуализируется перечень допустимых и запрещенных видов деятельности.

Заказник расположен в центральной части Мещерской низменности. Он был создан в 1986 году. Это крупнейшая охраняемая территория в Подмосковье — ее площадь составляет 22,8 тыс. га. Границы ценного заказника остаются неизменными.

На территории заказника обитают краснокнижные животные, в том числе обыкновенная рысь и обыкновенная летяга, а также произрастают редкие растения, включая фиалку топяную и гроздовник многораздельный.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в этом году для лесничеств региона закупят более 120 единиц спецтехники.