В Подмосковье арендованными электросамокатами воспользовались более 11 млн раз

В Подмосковье с начала сезона — с марта 2025 года арендованными электросамокатами воспользовались более 11 млн раз, чаще всего ими пользовались в мае — около 2,5 млн раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.