В Подмосковье арендованными электросамокатами воспользовались более 11 млн раз
Арендованными электросамокатами в Подмосковье воспользовались более 11 млн раз
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье с начала сезона — с марта 2025 года арендованными электросамокатами воспользовались более 11 млн раз, чаще всего ими пользовались в мае — около 2,5 млн раз. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Самые активные пользователи кикшеринга отмечены в девяти округах: Балашихе, Долгопрудном, Королеве, Красногорске, Люберцах, Мытищах, Пушкино, Реутове и Химках», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Биматов.
В регионе доступны для аренды порядка 37 тыс. электросамокатов, парковки расположены в специальных зонах, в том числе возле станций метро, МЦД или железнодорожных станций. Чаще всего самокатами пользуются для поездок на короткие расстояния от метро, МЦД или железнодорожных станций или до них.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.