В Подмосковье арестовали обвиняемого в убийстве женщины и малолетнего ребенка в Котельниках

В Подмосковье по решению суда был заключен под стражу житель Котельников, который обвиняется в убийстве женщины и ее малолетнего сына. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

Мужчина в возрасте 32 лет обвиняется в убийстве 34-летней жительницы и ее 6-летнего сына. Их тела с множественными травмами обнаружили в квартире дома на Сосновой улице 6 декабря.

Отмечается, что мужчина признал вину в инкриминируемом преступлении.

Ранее сообщалось, что в Наро-Фоминске женщину приговорили к 17 годам колонии за покушение и организацию убийства мужа.