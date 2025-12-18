В Подмосковье бесплатное обучение при содействии Кадрового центра прошли свыше 2,9 тыс. жителей

В Подмосковье с начала 2025 года бесплатное переобучение по востребованным профессиям прошли более 2,9 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Бесплатно пройти обучение при содействии областного Кадрового центра могут безработные жители, женщины в декрете, граждане от 50 лет и другие категории жителей.

В 2025 году наиболее популярными профессиями стали бухгалтер, ландшафтный дизайнер, инспектор по кадрам, менеджер маркетплейсов, программист.

У жителей в возрасте от 50 лет наибольшей популярностью пользовались программы по использованию ИИ в повседневной деятельности и по управлению складом. Женщины в декрете чаще выбирали бухгалтерский учет, логистику, психологию, закупки.

Информацию про образовательные программы, которые будут доступны в 2026 году, представят на сайте Кадрового центра Подмосковья.

