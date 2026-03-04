В Подмосковье бесплатные участки получили почти 3 тыс. врачей

В Подмосковье в рамках программы «Земля врачам», которую запустили в 2021 году, бесплатные земельные участки для строительства дома или дачи получили более 2,6 тыс. врачей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Мы реализуем широкий комплекс мер социальной поддержки для врачей, ряд программ направлен на решение жилищного вопроса», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В программе могут принять участие медработники, которые работают по основному месту работы в областных госучреждениях здравоохранения, имеют стаж работы по специальности не менее трех лет, не являются участником программы «Социальная ипотека» и не получали участок от государства ранее. Такую возможность имеют 39 специальностей в 32 городских. Подать заявку можно через местную администрацию.

Напомним, что узнать о других мерах соцподдержки медработников можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.