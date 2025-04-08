В Подмосковье бесплатными путевками в санаторий обеспечили уже более 4 тыс. льготников

В Подмосковье бесплатными путевками в санатории были обеспечены уже более 4 тыс. граждан льготных категорий. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

По словам вице-губернатора региона Людмилы Болатаевой, каждый год в санаториях страны бесплатно отдыхают более 30 тыс. жителей Подмосковья.

Путевки поступают в личный кабинет на сайте госуслуг региона. В санатории информация также передается в цифровом формате.

В министерстве отметили, что на сегодня закуплено уже более 25 тыс. путевок на сумму свыше 900 млн руб.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел больничный комплекс в Хотьково.