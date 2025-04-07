В Подмосковье более тысячи будущих мам приняли участие в акциях, приуроченных ко Дню беременных
В родовспомогательных учреждениях Подмосковья отметили День беременных
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В родовспомогательных учреждениях Подмосковья отметили День беременных. В мероприятиях приняли участие более тысячи беременных женщин, рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
К акции присоединились более 20 учреждений. Для участниц провели экскурсии по роддомам и перинатальным центрам, организовали лекции о грудном вскармливании и фотосессии.
В Подмосковье созданы все условия для комфортного ведения беременности, доступны различные виды родов. Кроме того, в округах открыты школы будущих родителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой мере поддержки для предприятий, которые выпускают товары для детей.