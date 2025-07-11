В Подмосковье более 2,4 тыс. многодетных семей получили льготные разрешения на платную парковку

В Подмосковье льготные разрешения на платную парковку получили более 2,4 тыс. многодетных семей. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Подать заявку на получение разрешения можно на сайте госуслуг региона. Как отметили в ведомстве, в рамках оказания услуги действует искусственный интеллект, который проверяет прикрепленные документы.

Из общего числа поступивших заявок отклонили порядка 500. Чаще всего отказ объяснялся тем, что заявители подавали документы на автомобили, которые не соответствуют категориям М1 и М2, или прикрепляли просроченные документы.

Бесплатная парковка на платных стоянках доступна для многодетных семей в 17 округах. Подробная информация о льготе доступна здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о запуске движения по дороге от Новорижского шоссе в Павловской Слободе.