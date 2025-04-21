В Подмосковье более 2,5 тыс. собственников приступили к надлежащему использованию своих земель

В Подмосковье с начала текущего года более 2,5 тыс. правообладателей земель приступили к надлежащему использованию своих участков. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Это на 1,1 тыс. больше, чем за аналогичный период 2024 года», — отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

За три месяца 2025 года в регионе было проверено свыше 40 тыс. участков земли. По итогам проверки на 14,7 тыс. участков зафиксировали нарушения. Самые частые из них — самовольное занятие участков и неиспользование земли.

В соответствии с законодательством, собственники земель в течение трех лет с момента приобретения участка должны освоить его.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев озвучил предложение о вводе понятия общей долевой собственности в ИЖС и СНТ.