В Подмосковье более 27 тыс. доноров получили ежегодную выплату

В Подмосковье ежегодную выплату получили свыше 27 тыс. почетных доноров. Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, ее размер составил более 18 тыс. руб.

В ведомстве отметили, что в текущем году в областном центре крови было заготовлено более 20 тонн крови и ее компонентов. Свыше 4 тыс. жителей сдали кровь впервые.

В Подмосковье почетные доноры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте столичного региона. Кроме того, они могут получить компенсацию за ЖКУ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе сферы здравоохранения и строительстве новых медучреждений.