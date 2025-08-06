В Подмосковье более 600 активных долголетов освоили телемедицинские консультации

Более 600 участников клуба «Активное долголетие» в Подмосковье прошли обучение записи на телемедицинские консультации, его организовали в клубах проекта. Обучающие курсы запустили Министерство здравоохранения Московской области и Министерство социального развития Московской области.

«В ходе онлайн-приема врач может продлить электронный рецепт на льготное лекарство, проконсультировать по итогам диспансеризации или сданных анализов, скорректировать лечение», – сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В рамках таких курсов представители старшего поколения могут задать свои вопросы специалистам, чтобы получить все разъяснения. Министр напомнил, что онлайн-консультация позволяет сэкономить время на походе в поликлинику.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.