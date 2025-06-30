В Подмосковье больницам передали еще шесть единиц тяжелого оборудования

Подмосковные больницы получили еще шесть единиц тяжелого медицинского оборудования. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Московской области.

Новую технику получили Балашихинская, Коломенская и Реутовская больницы, а также Московский областной госпиталь ветеранов войн.

Так, в больнице в Балашихе заработали новые цифровые маммограф и флюорограф. В остальных учреждениях ввели в работу новые рентген-аппараты.

На закупку аппаратов и подготовку медицинских кабинетов направили свыше 134 млн руб. Оборудование закупили по нацпроекту и по поручению главы Подмосковья.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что перинатальные центры области получат новое современное оборудование.