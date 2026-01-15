В Подмосковье число участников земельно-имущественных торгов в 2025 году превысило 11 тысяч

В Подмосковье в 2025 году число участников земельно-имущественных торгов составило более 11 тысяч. Об этом рассказали в Комитете по конкурентной политике Московской области.

Всего за год в регионе на торгах было реализовано более 4,4 тыс. лотов. Как отметили в ведомстве, торги остаются одним из основных инструментов для вовлечения государственного и муниципального имущества в хозяйственный оборот.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о важности работы регионального Центра содействия строительству. В нем предпринимателю предоставляют проектного менеджера, который сопровождает строительство на всех его этапах.