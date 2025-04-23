В Подмосковье дадут старт свадебному сезону в Музейно-храмовом комплексе Вооруженных сил РФ

В пятницу, 25 апреля, в 13:00 в Подмосковье стартует Свадебный сезон-2025. Торжества пройдут на территории Музейно-храмового комплекса Вооруженных сил РФ.

Торжественную регистрацию заключения брака одновременно проведут для трех пар. В мероприятии примет участие министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин, гостями станут близкие молодоженов и юбиляры совместной жизни.

Супружеские пары в рамках торжества выпустят белых голубей в небо и возложат цветы к мемориалу. Для них также подготовят экскурсию. Ознакомиться с точной локацией можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.