В Подмосковье дали старт программе подготовки наставников в сфере здравоохранения. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Так, в Подмосковье создали три центра компетенций: в МОНИКИ, НИКИ детства и областном медколледже. Центр в МОНИКИ предназначен для медиков, которые работают со взрослыми пациентами, в НИКИ — для тех, кто работает с детьми, в колледже — для среднего медицинского персонала.

В четверг, 9 апреля, к обучению в рамках программы приступили первые 70 наставников. Программа повышения квалификации рассчитана на 72 академических часа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании ИИ в здравоохранении.