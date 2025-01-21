В Подмосковье дали старт второму этапу проекта по оцифровке работы котельных

В Подмосковье дали старт второму этапу проекта «Цифровая котельная», сообщили в Министерстве энергетики Московской области. В его рамках оцифровывают документацию в сфере теплоснабжения.

В рамках второго этапа в «цифру» переведут документы 331 котельной региона.

«Мы не просто внедряем современные технологии, но и создаем систему, которая позволит обеспечить стабильное и качественное теплоснабжение для каждого жителя Подмосковья», — отметил глава областного Минэнерго Сергей Воропанов.

Котельные относятся к объектам повышенной опасности. У каждого из таких объектов есть набор документов по эксплуатации. Раньше эти документы хранились в бумажном виде, и доступ к ним имели только лица, находящиеся непосредственно на объектах. Оцифровка документов позволит обеспечить доступ к важным сведениям большему количеству лиц, в том числе представителям Ростехнадзора и Правительства Подмосковья. В результате безопасность и надежность работы котельных повысится.

В прошлом году в регионе завершился первый этап реализации проекта. В его рамках на котельных установили «умные» датчики. Они фиксируют самые важные параметры и передают данные в ЦУР. Сейчас такие устройства есть на 2,2 тыс. котельных. Установка датчиков позволила сократить время реагирования на технологические сбои почти в два раза.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о планах по модернизации коммунальной инфраструктуры в регионе. Он отметил, что в рамках первой такой программы на эти цели направят 100 млрд руб.