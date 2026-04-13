В Подмосковье дали старт XII областному чемпионату «Абилимпикс»

В Подмосковье стартовал Московский региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», он продлится до 24 апреля. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Основными площадками проведения соревнований станут Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж, Колледж «Подмосковье», образовательный центр «Созвездие» и Электростальский колледж. Участниками станут более 1,4 тыс. человек. Им предложат 90 компетенциям, в том числе «Инструктор по адаптивной физической культуре», «Веб-дизайн», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Архитектор будущего (нейросетевое искусство)» и другие.

Состязания пройдут в трех категориях – «школьники», «студенты», «специалисты». Участники младшего возраста посетят Фестиваль знакомства с профессией по направлениям «Агрофермер», «Адаптивная физическая культура», «Швея», «Изобразительное искусство», «Повар», лица с множественными нарушениями – Фестиваль возможностей по восьми направлениям. Кроме того, участников ждут мастер-классы, семинары, тренинги по личностному росту, развитию предпринимательских навыков и самозанятости, ярмарка вакансий.

