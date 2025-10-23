В Подмосковье диспансеризацию и профосмотры прошли почти 4,5 млн жителей

С начала 2025 года бесплатные диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 4,3 млн жителей, такая проверка помогла многим выявить заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Чем раньше будет выявлено заболевание, тем быстрее и эффективнее можно начать лечение. Регулярная диагностика позволяет держать здоровье под контролем и в случае необходимости оперативно принимать меры», — отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Такие осмотры позволили выявить у пациентов более 117 тыс. заболеваний, о которых они раньше не знали, чаще всего это были болезни системы кровообращения, органов пищеварения и дыхания, а также сахарный диабет. Помимо этого, врачи обнаружили более 2,4 тыс. случаев онкологических заболеваний.

Напомним, что проверить здоровье можно в поликлинике по месту прикрепления, для этого нужно обратиться туда с паспортом и полисом ОМС. Отметим, что диспансеризацию в регионе проводят в рамках национального проекта «Продолжительность и качество жизни».

