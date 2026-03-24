В Подмосковье диспансеризацию прошли почти 1 млн жителей

С начала 2026 года диспансеризацию в Подмосковье прошли почти 1 млн жителей, это позволило выявить у них более 18 тыс. заболеваний, о которых они прежде не знали. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Благодаря обследованию, врачи выявили 339 случаев онкозаболеваний. Все пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

В регионе проверить здоровье можно бесплатно, в своей поликлинике. Узнать о результатах обследования можно будет, в том числе, на телемедицинской консультации с врачом. Диспансеризацию реализуют в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», записаться на нее можно на портале «Здоровье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству нового корпуса поликлиники в Нахабине.