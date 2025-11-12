В Подмосковье для детей провели более 1,1 млн телемедицинских консультаций
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года подмосковные врачи провели более 1,1 млн телемедицинских консультаций для детей, что в пять раз больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Телемедицинские консультации позволяют пациенту повторно проконсультироваться с врачом, не выходя из дома. Это удобно и детям, и их родителям», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, в ходе такого приема медицинские работники могут оценить динамику и ход лечения, дать рекомендации, расшифровывать анализы и не только. Записаться на него можно в том числе через приложение «РТ ДокторОнлайн».
