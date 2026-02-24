С начала 2026 года в Подмосковье для детей провели почти 165 тыс. телемедицинских консультаций, опция также доступна взрослому населению и беременным женщинам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Такой онлайн-прием удобен и для родителей, и для детей, так как нет необходимости посещать поликлинику», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, на таком приеме врачи могут проверить динамику и ход лечения, дать рекомендации и расшифровку анализов и не только. Записаться на него, в том числе, можно через приложение «Добродел:Телемедицина».

