В Подмосковье для детей провели почти 165 тыс. телемедицинских консультаций
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2026 года в Подмосковье для детей провели почти 165 тыс. телемедицинских консультаций, опция также доступна взрослому населению и беременным женщинам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Такой онлайн-прием удобен и для родителей, и для детей, так как нет необходимости посещать поликлинику», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
По его словам, на таком приеме врачи могут проверить динамику и ход лечения, дать рекомендации и расшифровку анализов и не только. Записаться на него, в том числе, можно через приложение «Добродел:Телемедицина».
