В Подмосковье для голосования на муниципальных выборах открылись 593 избирательных участка

В Балашихе, Дмитрове, Лыткарино, Молодежном, Подольске, Электростали, Фрязино, Шатуре, а также в одномандатном округе № 4 в Луховицах для голосования на муниципальных выборах открылись 593 избирательных участка, они будут работать до 20:00. Об этом сообщили в подмосковном отделении партии «Единая Россия».

На избирательных участках присутствуют наблюдатели и депутаты, которые следят за соблюдением процесса. Так, например, ход голосования в Дмитровском округе проинспектировала депутат Московской областной думы Марина Шевченко. Она посетила шесть избирательных участков, расположенных на базе Дмитровской прогимназии № 5, школы № 1 и школы № 10.

«Процедура проходит открыто и прозрачно, в строгом соответствии с законодательством и с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Очень важно, чтобы каждый житель округа воспользовался своим правом и принял участие в этом важном для округа событии», — подчеркнула Шевченко.

Интерес к выборам наблюдается как у взрослых граждан, так и у молодых людей. Так, на участке № 1372 в Луховицах впервые проголосовала Алена Кузнецова, которой в прошлом месяце исполнилось 18 лет. В Дмитровском округе также отдал свой голос участник специальной военной операции и кандидат в депутаты Сергей Горшенев.

Муниципальные выборы в Балашихе, Дмитрове, Лыткарино, Молодежном, Подольске, Электростали, Фрязино, Шатуре и одномандатном округе № 4 в Луховицах проходят с 12 по 14 сентября, в воскресенье стартовал заключительный день голосования. В регионе работает «Служба заботы», связаться с операторами можно по номеру 8 (800) 550-97-44.

