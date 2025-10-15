В Подмосковье для пациентов провели более 4 млн телемедицинских консультаций

С начала 2025 года в Подмосковье врачи провели более 4 млн телемедицинских консультаций, что в 3,4 раза больше показателей прошлого года, услуга доступна взрослым, детям и беременным женщинам. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Онлайн-сервисы позволяют пациентам сэкономить время на походе в поликлинику, ведь получить консультацию доктора можно не выходя из дома», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Он отметил, что на онлайн-консультации можно продлить электронные рецепты на льготные препараты, получить консультацию по итогам диспансеризации и анализов и не только. Записаться на нее можно в том числе через приложение «РТ ДокторОнлайн».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.