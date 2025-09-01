В Подмосковье для повышения надежности электроснабжения потребителей провели работы на 247 объектах

В Подмосковье с начала года в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей провели работы на 247 объектах. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

В ведомстве отметили, что, по последним данным, программа реализована почти на 85%.

С января по август в регионе капитально отремонтировали свыше 43 км ЛЭП, а также реконструировали и построили 84 км ЛЭП. Кроме того, были отремонтированы 60 ТП, реконструированы и построены еще 95. Более чем на 95% был выполнен план по расчистке охранных зон вдоль ЛЭП от растительности.

В целом на текущий год запланированы работы на 331 объекте энергетики. Они проводятся на территориях, где зарегистрировали большое количество обращений от жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу Единого центра управления ЖКХ региона.