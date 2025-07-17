В Подмосковье для сельскохозяйственных животных заготовили почти 400 тыс. тонн грубых и сочных кормов. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, на зиму было заготовлено почти 387 тыс. тонн грубых кормов, в том числе 371 тыс. тонн сенажа и 15,6 тыс. тонн сена. Также заготовили сочные корма — 6,3 тыс. тонн.

В Подмосковье содержится более 142 тыс. голов скота, не учитывая свиней и птиц. На данный момент для заготовки корма для них в области скосили 71 тыс. га трав. Работы продолжаются.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о старте строительства нового животноводческого комплекса в Сергиевом Посаде, который станет самым крупным в Европе.